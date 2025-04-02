Сейсмолог Кособоков: сейсмическая ситуация в Японии остается стабильной

По его словам, прогнозы обновляются каждые полгода, и в ближайшие шесть месяцев серьезных землетрясений не ожидается.

Ранее правительство Японии рассчитало последствия «мегаземлетрясения» магнитудой до 8–9 у южных берегов Хонсю и Кюсю в Нанкайском желобе, способного унести до 300 тысяч жизней.

Этот район считается местом мегавзбросовых землетрясений. Но, как считает эксперт, чтобы высвободить энергию мегаземлетрясения, нужны особые условия, которых в этом районе нет. Самым крупным землетрясением в регионе было событие 1946 года с магнитудой более 8. А мегаземлетрясением считается событие от 9 — вероятность такого мощного землетрясения у берегов Японии остается низкой.

Ученые оценивают вероятность крупного землетрясения в течение ближайших 30 лет на уровне 80%, но не могут точно предсказать его дату. Это означает, что оно может произойти как завтра, так и через десятки лет.