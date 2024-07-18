Сейм Литвы поддержал выход из Конвенции по кассетным боеприпасам

Сейм Литвы поддержал декрет президента Гитанаса Науседы о денонсации Конвенции по кассетным боеприпасам. Решение об этом на пленарном заседании поддержали своими голосами 103 депутата, трое воздержались и один выступил против, сообщил ТАСС .

Глава литовского Минобороны Лауринас Касчюнас ранее заявлял, что страна собирается выйти из конвенции до конца этого года. При этом он подчеркнул, что Литва сегодня является единственной страной в регионе, которая продолжает соблюдать этот документ.

Касчюнас также отмечал, что выход из нее связан с изменением геополитической ситуации, отметило издание «Sputnik Литва».

«Когда мы ратифицировали эту конвенцию и присоединились к ней, было другое время. Теперь все гораздо сложнее», — указал он.

По словам министра, современные кассетные боеприпасы гораздо безопаснее и последствия их применения «можно контролировать».

В пресс-службе Науседы подчеркивали, что что Конвенция по кассетным боеприпасам «ограничивает обороноспособность и боевую мощь» Литвы и ее союзников, действующих на ее территории.

К Конвенции по кассетным боеприпасам, принятой в 2008-м, Литва присоединилась в 2011 году.