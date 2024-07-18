Сейм Литвы поддержал выход из Конвенции по кассетным боеприпасам
Сейм Литвы поддержал декрет президента Гитанаса Науседы о денонсации Конвенции по кассетным боеприпасам. Решение об этом на пленарном заседании поддержали своими голосами 103 депутата, трое воздержались и один выступил против, сообщил ТАСС.
Глава литовского Минобороны Лауринас Касчюнас ранее заявлял, что страна собирается выйти из конвенции до конца этого года. При этом он подчеркнул, что Литва сегодня является единственной страной в регионе, которая продолжает соблюдать этот документ.
Касчюнас также отмечал, что выход из нее связан с изменением геополитической ситуации, отметило издание «Sputnik Литва».
«Когда мы ратифицировали эту конвенцию и присоединились к ней, было другое время. Теперь все гораздо сложнее», — указал он.
По словам министра, современные кассетные боеприпасы гораздо безопаснее и последствия их применения «можно контролировать».
В пресс-службе Науседы подчеркивали, что что Конвенция по кассетным боеприпасам «ограничивает обороноспособность и боевую мощь» Литвы и ее союзников, действующих на ее территории.
К Конвенции по кассетным боеприпасам, принятой в 2008-м, Литва присоединилась в 2011 году.