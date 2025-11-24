Science X: ученые выяснили, что изменение климата влияет на глубокие зоны Северного Ледовитого океана

Долгое время считалось, что глубокие части океанов не затронуты изменением климата. Однако новые исследования показали, что быстрое потепление в части Атлантического океана привело к повышению температуры глубин Северного Ледовитого океана. Об этом сообщил журнал Science X .

Ученые из Университета океанологии Китая и Лаошаньской лаборатории проанализировали десятки лет температурных данных и использовали сложные компьютерные модели, чтобы определить источник тепла. Они выяснили, что глубокие воды Евразийского бассейна (одного из двух глубоких бассейнов Арктики) нагреваются со скоростью 0,020 градуса за десятилетие, написали «Известия».

Исследователи смоделировали ключевые физические особенности глубоких вод Арктического океана, включая Евразийский и Американский бассейны, хребет Ломоносова, который их разделяет, и пролив Фрам. Затем они протестировали различные сценарии, чтобы понять, является ли Гренландский бассейн источником тепла.

Ученые пришли к выводу, что дополнительное потепление связано с Гренландским бассейном, который раньше был основным источником холодной воды в Арктике. Теперь бассейн нагревается настолько быстро, что больше не выполняет свою прежнюю роль. Вместо этого он поставляет в Евразийский бассейн воду, которая уже не так холодна, как раньше, — это и вызывает повышение температуры.

«Наши результаты показывают, что потепление в глубоководной части Гренландского бассейна уже оказало очевидное воздействие на глубинные слои Северного Ледовитого океана», — говорится в исследовании.

Эти данные показывают, что изменение климата оказывает гораздо большее влияние на океаны, чем считалось ранее.