СБУ заявила о задержании активистов, планировавших захватить Раду

Служба безопасности Украины заявила о задержании активистов, якобы планировавших захватить здание Верховной рады. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным СБУ, задержанные собирались устроить провокации в Киеве 30 июня и под видом «вече» планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства страны.

«Затем они надеялись захватить здание Верховной рады Украины и заблокировать ее работу», — подчеркнули в пресс-службе.

Руководил группой этих активистов соучредитель одной из общественных организаций, отметили в ведомстве. Название ее, впрочем, там не указали.

Во время обысков у активистов нашли оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами преступных действий, добавили в СБУ.

Сейчас задержанные находятся под стражей. Им сообщили о подозрении по статье о действиях и призывах к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, заключили в пресс-службе.