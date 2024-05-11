СБУ заявила о предотвращении теракта в Киеве 9 мая | 360°

Мир 11 мая 2024, 13:45 СБУ заявила о предотвращении теракта в Киеве 9 мая СБУ: в Киеве предотвратили теракт 9 мая, исполнители задержаны РИА «Новости»

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В Службе безопасности Украины заявили предотвращении теракта, который планировался в Киеве 9 мая Об этом со ссылкой на местное издание «Укринформ» сообщил РБК.

По словам представителя ведомства Артема Дехтяренко, СБУ «сработала на опережение».Исполнители теракта задержаны с поличным, добавил он.

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Никаких деталей Дехтяренко не привел, но указал, что собранные доказательства «безоговорочно» говорят о «российском следе».

В начале мая ФСБ сообщала о ликвидации украинского диверсанта, прибывшего в Россию из Литвы. Злоумышленник собирался совершить теракты на военных объектах в Москве, Подмосковье и Ленинградской областях. По данным ведомства, он имел российское гражданство и входил в запрещенную украинскую террористическую организацию.