Сбежавший в Белоруссию судья Шмидт заявил, что никак не мог вывезти секретную информацию из Польши | 360°

Мир 16 мая 2024, 18:54 Сбежавший в Белоруссию судья Шмидт заявил, что никак не мог вывезти секретную информацию из Польши

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Польские спецслужбы обвинили сбежавшего из страны судью Томаша Шмидта в шпионаже и заочно арестовали его. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» он признался, что действительно обладал доступом к секретной информации.

По словам Шмидта, несмотря на данный факт, воспользоваться сведениями он никак не может.

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«Два сотрудника сидят вместе со мной. И они следят, не делаю ли я фотографии каких-то записей. Выносить их запрещено. Да, они не видят, что я читаю. Но запомнить такой объем информации, тысячи страниц нереально», — пояснил Шмидт.

Он также отметил, что планирует просить политическое убежище в Белоруссии, куда он прибыл после заявления о несогласии с политикой Польши.