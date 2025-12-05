Сбежавших в Израиль украинцев задумали депортировать

Haaretz: Израиль депортирует десятки тысяч украинских беженцев к концу 2025 года

Украинские беженцы в Израиле могут не успеть до конца года продлить документы и рискуют попасть под депортацию. Об этом сообщило издание Haaretz .

Власти Израиля предоставили беженцам с Украины статус защиты, который нужно ежегодно продлевать. В конце декабря у 25 тысяч приезжих истечет срок действия документов.

В отсутствие действующего министра внутренних дел полномочия по продлению защиты беженцев перешли лично к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Из-за бюрократических проволочек пролонгация документов застопорилась.

Ранее Нидерланды объявили о закрытии центров размещения беженцев с Украины. Примерно 135 тысячам человек придется оформить временный вид на жительство, самостоятельно найти жилье и оплатить медицинскую страховку.