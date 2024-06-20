Сбежавшего экс-командира ЧВК «Вагнер» Медведева посадили в Норвегии

Бывшего командира ЧВГ «Вагнер» Андрея Медведева, который сбежал в Норвегию, приговорили к 120 дням тюрьмы за нападение на бармена и избиение девушки. Об этом сообщило издание Barents Observer .

По информации издания, в ноябре 2023 года Медведев в состоянии алкогольного опьянения попытался устроить драку с барменом, который отказался продавать ему спиртные напитки.

В ту же ночь мужчина избил свою девушку, приревновав ее к пожилому таксисту. Он бил ее кулаком и ладонью по лицу, кусал и оскорблял, а также угрожал убийством, если она расскажет о случившемся. Полиция задержала мужчину, его девушку госпитализировали. Врачи обнаружили у пострадавшей гематомы, укусы, мелкие кровоизлияния в глазу.

Медведев попытался убедить суд, что девушка сама себя избила, а некоторые отметины на ее теле могут быть «следами страсти». Пострадавшая поддержала версию обвиняемого, но суд ей не поверил.

В феврале этого года Норвегия отказала Андрею Медведеву в предоставлении убежища. В то же время суд принял решение пока не депортировать бывшего военного в Россию.