Саркофаг с сокровищами нашли на месте захоронения императора Китая

Arkeonews: рядом с терракотовой армией нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами

Ученые обнаружили 16-тонный саркофаг в мавзолее первого императора Шихуанди. Об этом сообщило издание Arkeonews .

По информации источника, саркофаг весит порядка 16 тонн, его нашли на глубине 16 метров. В гробнице было 6000 бронзовых монет, набор посуды, пара серебряных и золотых верблюдов, нефрит, броня и оружие.

Ученые не исключают, что саркофаг мог принадлежать принцу Гао, сыну первого императора. По свидетельству древнего китайского историка Сыма Цяня, Гао самолично попросил брата отправить себя к отцу в загробный мир. Однако также вероятно, что саркофаг принадлежит какому-либо высокопоставленному полководцу или дворянину.

Цинь Шихуанди — первый император Китая, который построил терракотовую армию, тысячу статуй воинов в натуральную величину. Сейчас они находятся в мавзолее площадью 56 квадратных километров в Сиане.

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