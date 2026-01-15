Самый старый житель Саудовской Аравии скончался в 142 года

В Саудовской Аравии скончался один из старейших жителей страны — Насер аль-Вадаи, которому, по словам его близких, было 142 года. Об этом сообщило издание Qatar Tribune .

«Аль-Вадаи родился до объединения Саудовской Аравии и застал правление всех лидеров королевства, от короля Абдель Азиза, основателя современного саудовского государства, до короля Салмана», — говорится в материале.

По словам членов его семьи, Аль-Вадаи родился в 1884 году в месте Дахран-эль-Джануб. Там же провели поминальную молитву. Похоронили мужчину в его родной деревне Аль-Рашид.

Аль-Вадаи совершал хадж более 40 раз, был известен своей глубокой религиозностью. В соцсетях страны многие назвали его символом веры и стойкости.

Долгожитель был трижды женат, причем в последний раз он женился в возрасте 110 лет. Позже у него родилась дочь. У него осталось 134 ребенка и внука.