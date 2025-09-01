Самый особенный 2025-й и дата новой встречи. О чем говорил Путин на саммите ШОС

Нынешний год самым особым для всех стран в ШОС. Об этом, выступая на полях саммита организации в Тяньцзине заявил президент России Владимир Путин.

«Девятого мая в Москве торжественно отмечался юбилей Победы в Великой Отечественной войне и разгрома нацистской Германии. А послезавтра в Пекине пройдут масштабные мероприятия, посвященные победе над японским милитаризмом и 80-летию окончания Второй Мировой войны», — напомнил он.

По оценке Путина, ШОС стала мощным локомотивом утверждения подлинной многосторонности в мире. Организация пошагово наращивает свой авторитет в решении актуальных вопросов на мировой повестке.

Глава государства призвал создать в ШОС собственную платежно-расчетную инфраструктуру. По его словам, национальные валюты все чаще используют во взаимных расчетах в торговле стран объединения.

Также Путин заявил, что встреча премьеров стран ШОС пройдет в ноябре в Москве. Он поблагодарил китайских представителей за проведение сегодняшнего заседания. По словам президента, выполнения достигнутых договоренностей в Тяньцзине рассмотрят на следующем саммите.

Отдельно глава государства пожелал удачи Киргизии, к которой перейдет председательство в ШОС после сегодняшней встречи.

Саммит объединения в Тяньцзине стал самым крупным за всю историю ШОС. В нем участвуют более 20 зарубежных лидеров и представители международных организаций.