Самый крупный банк Швейцарии UBS пригрозил уходом в США из-за требований властей

Крупнейший банк Швейцарии UBS рассматривает возможность переезда в США из-за недовольства руководства новыми требованиями со стороны правительства. Об этом сообщил источник газеты New York Post .

«UBS усиливает угрозы покинуть Швейцарию и обосноваться в США, что является радикальным ответом швейцарским регуляторам, предложившим финансовому гиганту новые обременительные требования к капиталу», — заявил собеседник журналистов.

Речь идет о предложении регуляторов увеличить размер резервного капитала UBS на 26 миллиардов долларов. В банке опасаются, что выполнение этого требования лишит его возможности конкурировать на мировом рынке.

Источник газеты отметил, что представители банка уже провели встречу с администрацией американского президента Дональда Трампа и обсудили вероятный перенос штаб-квартиры. В самом регуляторе отказались комментировать ситуацию, однако не стали отрицать факт переговоров.

В августе стало известно, что Швейцария расширила перечень ограничений против России, присоединившись к 18-му пакету санкций ЕС. В «черный список» страны попали 14 физических лиц и 41 компания.