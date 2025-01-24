Самый большой в мире айсберг поплыл в сторону британского острова
CNN: самый крупный в мире айсберг A23a плывет в сторону Южной Джорджии
Один из самых крупных айсбергов в мире, A23a, плывет в сторону британского острова Южная Джорджия. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Если столкновение произойдет, это может серьезно затруднить доступ к местам кормления диких животных, в основном тюленей и пингвинов, которые размножаются на острове», — заявили журналисты.
Сейчас айсберг находится примерно в 280 километрах от Южной Джорджии.
По данным американского Национального ледового центра, A23a считается крупнейшим на планете, его площадь — 3672 квадратных километра.
Ученые отслеживали плавучую гору с момента откола от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году.
В течение 30 лет глыба оставалась на дне, но в октябре 2023 года стало известно о ее движении. Как тогда отмечали журналисты, это может создать проблемы для дикой природы и вызвать нарушения судоходства.