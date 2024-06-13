«Самые зловещие ночные страхи». Медведев призвал не щадить психику американцев

Медведев рекомендовал для устрашения США передать оружие врагам Запада

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России следует передать оружие странам, которые враждебно относятся к Западу. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал антироссийские санкции США и предложил дать на них достойный ответ. Он призвал передать врагам Запада все возможные виды вооружений, за исключением ядерного.

По его мнению, в отношении врагов не может быть никаких правил. Медведев призвал «вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи», устроить войну в космосе и превратить жизнь американцев в «сплошной безумный кошмар» с помощью вброса фейков.

«Не надо больше щадить их психику! Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами», — указал он.

Политик предложил как можно больнее ударить по Белому дому и вспомнил строки из Ветхого Завета, описывающие наказания за преступления.

«Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб», — написал он.

Ранее США расширили санкции против России. В список попали около 30 физлиц и компании, связанные со сферой IT и авиации.

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