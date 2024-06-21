Самообеспеченность продуктами питания в ЕАЭС выросла на 30%

За прошедшее десятилетие аграрный сектор государств, входящих в Евразийский экономический союз, показал рост на 30%. Об этом сообщили «Государственные новости» .

Степень смообеспеченности в области продовольствия в этих странах достигает 93%, обеспечивая тем самым устойчивость безопасности в этой области. Общая стоимость агропромышленного производства в рамках союза оценивается в 136 миллиардов долларов. Например, объем производства молока составляет свыше 51 миллиона тонн, а зерновых и бобовых — 172 миллиона тонн.

Благодаря совокупным усилиям участников ЕАЭС организация лидерует в плане экспорта ряда продуктов. В частности, это мороженая рыба, пшеница, семян льна, пшеничная мука, подсолнечное и рапсовое масла, а также ячмень и рапс.