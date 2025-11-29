Самолет США Bombardier ARTEMIS II провел разведку над Черным морем

Разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II провел очередную миссию над акваторией Черного моря. Это следует из данных сервиса отслеживания полетов Flightradar24 .

По информации портала, борт вылетел из румынского аэропорта имени Михаила Когэлничану около 09:44 по московскому времени, патрулировал воздушное пространство в Черном море, после чего вернулся в Румынию.

ARTEMIS II создан на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650 и модернизирован компанией Leidos для нужд армии США. Самолет используется для дальней разведки.

Это уже не первая подобная миссия. Седьмого сентября этот же борт также выходил на патрулирование над Черным морем. Тогда он летал до побережья Турции, после чего взял курс обратно на точку вылета.