Самолет с телами двух мужчин нашли на Аляске | 360°

Мир 19 мая 2024, 17:21 Самолет с телами двух мужчин нашли на Аляске AP: в озере на Аляске обнаружили самолет с двумя телами Unsplash

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Дайверы обнаружили тела двух мужчин в небольшом самолете, затонувшем в озере рядом с городом Анкоридж на Аляске. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Сообщение о самолете поступило в местную полицию вечером 17 мая. На следующий день дайверы начали поиски и вытащили из воздушного судна два тела.

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«Тела двух мужчин были извлечены из самолета, который был найден перевернутым в озере», — указали в агентстве.

Ранее водолазы обнаружили сундук с оружием на затонувшем корабле у берегов Швеции. Ученые предположили, что в кладе находились патроны для картечи. По версии специалистов, корабль принадлежал немецким наемникам.