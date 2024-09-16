Самолет с 11 пассажирами рухнул в Кении

Чартерный рейс с 10 пассажирами и одним членом экипажа на борту потерпел крушение во время взлета в Кении. Об этом сообщило агентство Reuters.
«О пострадавших или погибших не сообщается», — уточнили авторы материала.
Причина авиакатастрофы пока не названа. Подробности выясняются.
В марте два самолета столкнулись над национальном парком в Кении. Воздушное судно Cessna рухнуло, на борту находились два пилота, они погибли. В другом лайнере — Safarilink — никто не пострадал.
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