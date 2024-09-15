Самолет, выполнявший рейс из Ларнаки в Братиславу, совершил экстренную посадку в Афинах из-за треснувшего лобового стекла в кабине пилота. Об этом сообщила газета Phileleftheros .

На борту воздушного судна находились 177 человек.

«Когда была обнаружена проблема, ему предложили совершить вынужденную посадку в Афинах», — написали журналисты.

Протоколы безопасности аэропорта немедленно активировали, к месту происшествия прибыла пожарная команда. Оказалось, что на лобовом стекле самолета появилась трещина. Информация о пострадавших не поступала.

За несколько дней до этого самолет турецкой авиакомпании Pegasus, вылетевший из Москвы в Стамбул, совершил незапланированную посадку в Варшаве. Однако авиакомпания не дала официальных комментариев по поводу изменения курса полета.