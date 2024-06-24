Сайты РИА «Новости» и «Известий» заблокируют на территории Евросоюза

Совет Евросоюза ввел новый пакет антироссийских санкций. В рамках него на территории объединения ограничат доступ к четырем российским новостным ресурсам. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
В список вошло РИА «Новости», издания «Известия», «Российская газета» и Voice of Europe. Эти ресурсы заблокируют на европейской территории с 25 июня.
В новый санкционный список включили 116 физических и юридических лиц. Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель высказал мнение, что введенные ограничения против России демонстрируют единство стран Европы в поддержке Украины. Большинство санкций затрагивают финансовую и энергетическую сферы, сообщили «Известия».