Сайты РИА «Новости» и «Известий» заблокируют на территории Евросоюза

ЕC c 25 июня ограничит доступ к РИА «Новости», «Известиям» и «Российской газете»

Фото: РИА «Новости»

Совет Евросоюза ввел новый пакет антироссийских санкций. В рамках него на территории объединения ограничат доступ к четырем российским новостным ресурсам. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В список вошло РИА «Новости», издания «Известия», «Российская газета» и Voice of Europe. Эти ресурсы заблокируют на европейской территории с 25 июня.

В новый санкционный список включили 116 физических и юридических лиц. Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель высказал мнение, что введенные ограничения против России демонстрируют единство стран Европы в поддержке Украины. Большинство санкций затрагивают финансовую и энергетическую сферы, сообщили «Известия».

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