Современная информационная среда полна манипуляций. После визита европейских политиков и Зеленского в Вашингтон началась волна сообщений о якобы достигнутых соглашениях по перемирию. Однако эти новости часто оказываются недостоверными. Даже серьезные аналитики порой теряются среди потока фейков, отметил сайт mk.ru .

Например, появилась информация, будто Путин предложил Трампу вывести ВСУ с Донбасса и зафиксировать фронт в Херсоне и Запорожье. Но достоверность такого утверждения сомнительна. Европа уже начала отрицать саму возможность реализации подобных предложений, ссылаясь на анонимные источники.

Официально Украина не подтвердила ни одно из условий. Единственная реальная реакция пришла от советника офиса Зеленского Подоляка, заявившего, что сдача Донбасса возможна лишь фактически, но не юридически.

Такие слухи опасны, поскольку формируют ложное восприятие реальности. Важно помнить, что реальные договоренности остаются закрытыми от широкой публики. Главное правило в эпоху информационной войны — критическое мышление и проверка источников.