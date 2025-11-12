Саакашвили не дождался свободы. Политика вновь вернули в тюрьму

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели из частной клиники «Вивамед» обратно в тюрьму в Рустави. Об этом сообщили в специальной пенитенциарной службе страны.

Саакашвили находился в больнице с мая 2022 года, куда его перевели из-за проблем со здоровьем. Все это время он проходил курс лечения под наблюдением врачей.

Как пояснили в ведомстве, решение о возвращении заключенного принял лечащий врач. Сейчас состояние Саакашвили признано удовлетворительным, и дальнейшее пребывание в гражданской клинике больше ему не требуется.

Экс-президента вновь поместили в пенитенциарное учреждение № 12, где он продолжит отбывать наказание в обычном режиме.

Саакашвили тайно вернулся в Грузию в 2022 году. Аналитики назвали это его крупнейшей ошибкой.

Экс-президента почти сразу арестовали за злоупотребление служебными полномочиями. В тюрьме политик провел несколько голодовок и в результате оказался в больнице.