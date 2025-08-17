С Зеленским к Трампу едет могучая кучка. Чем закончатся переговоры в США?

Шарий: прогнуть Трампа на встрече с Зеленским не получится

Переговоры в Белом доме, в которых примут участие Владимир Зеленский, главы нескольких европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте, могут привести к тому, что положение Украины станет еще более плачевным. Такой прогноз дал украинский блогер Анатолий Шарий .

«То, что эта кучка может прогнуть Трампа, это, конечно, шутка недели», — констатировал он.

Шарий напомнил, что во встрече также примет участие вице-президент США Ди Джей Вэнс. И есть вероятность, что он сорвется в разговоре с прибывшими в Белый дом. В итоге Трамп, предположил блогер, отсрочит решение вопроса, дав несколько месяцев на размышление.

«И через несколько месяцев, когда войска РФ будут, условно, где-нибудь под Полтавой, он к этому вопросу вернется», — подчеркнул он.

Шарий предложил понаблюдать за грядущими переговорами и добавил, что Трамп не тот человек, которого можно прогнуть.

«В особенности тем, кто ему ботинки чистит», — заключил он в посте.

Президент США отмечал, что примет Владимира Зеленского в Вашингтоне 18 августа. На саммит уже изъявили желание приехать Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, финский лидер Александр Стубб, глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен. Участие премьер-министра Великобритании Кира Стармера пока под вопросом.