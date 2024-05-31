РЖД приступила к ремонту железнодорожных путей между Арменией и Грузией

РЖД начала восстанавливать железные дороги в Армении после наводнения

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Сотрудники «Российских железных дорог» начали восстанавливать сообщение Армении с Грузией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Андрей Матвеев, сообщили «Известия».

Россия договорилась с Арменией о помощи в восстановлении железнодорожного сообщения, которое пострадало из-за наводнения. По его словам, стихийное бедствие произошло 25–26 мая и затронуло Лорийскую и Тавушскую области республики.

Матвеев напомнил, что договоренности о восстановлении путей заключили зампредседателя правительства России Алексей Оверчук и замглавы армянского кабмина Мгер Григорян.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров представил президенту Владимиру Путину новые пассажирские вагоны. Составы имеют расширенные проходы и удлиненные полки. По словам Белозерова, благодаря нововведениям у пассажиров появится дополнительное персональное пространство.

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