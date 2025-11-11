Рыбопромышленник Балашов заявил, что Европе грозит дефицит рыбы из-за антироссийских санкций
Европейским потребителям угрожает серьезный дефицит рыбы из-за ограничений на поставки продукции из России. Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов заявил «Ридусу», что ситуация значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.
По словам эксперта, опасения связаны с ограничениями поставок российского сырья, вызванными принятыми в 2024 году санкционными мерами. Европейские переработчики вынуждены платить высокие пошлины на ввозимую продукцию, увеличивая стоимость конечного товара. Однако основная причина роста цен заключается вовсе не в новых правилах торговли, а в сокращении объемов вылова рыбы в Баренцевом и Норвежском морях.
Несмотря на проблемы европейцев, российские покупатели пока не ощутили негативного влияния ситуации на внутренние рынки. По мнению специалиста, отечественный рынок функционирует автономно, определяющим фактором являются расходы рыболовецких компаний и розничные запросы потребителей. Таким образом, даже повышение мировых тарифов на поставку рыбы вряд ли сильно отразится на стоимости товаров в отечественных супермаркетах, подчеркнул Балащов.