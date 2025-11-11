Рыбопромышленник Балашов заявил, что Европе грозит дефицит рыбы из-за антироссийских санкций

Европейским потребителям угрожает серьезный дефицит рыбы из-за ограничений на поставки продукции из России. Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов заявил «Ридусу» , что ситуация значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

По словам эксперта, опасения связаны с ограничениями поставок российского сырья, вызванными принятыми в 2024 году санкционными мерами. Европейские переработчики вынуждены платить высокие пошлины на ввозимую продукцию, увеличивая стоимость конечного товара. Однако основная причина роста цен заключается вовсе не в новых правилах торговли, а в сокращении объемов вылова рыбы в Баренцевом и Норвежском морях.

Несмотря на проблемы европейцев, российские покупатели пока не ощутили негативного влияния ситуации на внутренние рынки. По мнению специалиста, отечественный рынок функционирует автономно, определяющим фактором являются расходы рыболовецких компаний и розничные запросы потребителей. Таким образом, даже повышение мировых тарифов на поставку рыбы вряд ли сильно отразится на стоимости товаров в отечественных супермаркетах, подчеркнул Балащов.