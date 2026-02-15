Русский мэр колумбийского города Тунха решил баллотироваться в губернаторы

Уроженец Саратова живет в Колумбии больше 10 лет. Он получил местное гражданство и до прихода в политику преподавал в университете города Тунха. На выборах мэра в 2023 году Краснов одержал победу, набрав 32% голосов.

После этого новому главе начали поступать угрозы, а оппоненты пытались лишить его полномочий через проверки и иски. Сам Краснов продолжал отстаивать свою должность в рамках трех судебных процессов.

Авторы канала уточнили, что в 2024 году он заявил о долгах, которые достались городу от прежней администрации, — 93 миллиарда песо (около 2,1 миллиарда рублей).

До конца срока полномочий мэра осталось чуть больше года. Второй раз избираться он не планирует и хочет сосредоточиться на предвыборной кампании в департаменте Бояка с населением около 1,3 миллиона человек.

В конце 2025 года Михаил Краснов взял себе в помощники Димана — так он сам называл коллегу, который приехал в Колумбию с юга России ради девушки, найденной в соцсетях. В ближайшее время Краснов думает отправиться в кругосветное путешествие.