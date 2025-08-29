«Русский актив». Президент Португалии оценил политику Трампа

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза публично обвинил американского коллегу Дональда Трампа в стратегической поддержке России. Об этом сообщило издание 24 Noticias.

По словам португальского лидера, Соединенные Штаты ведут переговоры только с одной стороной конфликта, при этом позиции президента Владимира Зеленского игнорируются.

Аналогичное отношение к себе со стороны Трампа испытывают европейские партнеры. Соуза убежден, что такая политика демонстрирует работу президента США конкретно в интересах российской стороны.

«Высшим лидером величайшей сверхдержавы в мире, объективно, является советский актив, или русский. Он работает как актив», — добавил он.

После встречи Трампа с президентом Владимиром Путиным на Аляске западные лидеры остались недовольны эффектным приемом российского лидера в Анкоридже. Глава Белого дома, в свою очередь, сообщил им, что согласовал с Путиным «многие пункты» проблематики Украины.