Рубио рассказал, каким Трамп видит договор по ядерному оружию

Любой договор по ядерному оружию должен включать США, Китай и Россию. Об этом со ссылкой на президента Дональда Трампа заявил американский госсекретарь Марко Рубио, его слова привел CNN .

«Президент убежден, что для легитимности соглашения по ядерной программе в ней должны участвовать три страны. Мы намерены продолжать изучать их готовность к этому», — сказал он.

При этом Рубио подчеркнул, что США не могут «принуждать» других участников сделки к такому соглашению.

«Мы можем уговаривать, направлять или оказывать давление, но не можем принуждать. Если они захотят заключить сделку, мы готовы говорить. Если нет — продолжим делать то, что нам нужно», — добавил госсекретарь.

Представитель Белого дома Кристофер Йа заявлял, что США вернутся к ядерным испытаниям наравне с Россией и Китаем.