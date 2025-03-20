Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми поблагодарил Лондон за усилия по созданию коалиции стран по Украине. Об этом сообщили на сайте Госдепа.

«Секретарь Рубио поблагодарил министра иностранных дел Лэмми за усилия Великобритании по созданию коалиции стран для содействия миру на Украине», — говорится в сообщении департамента.

Рубио и Лэмми также обсудили следующие шаги после встречи союзников Украины, которая прошла 15 марта.

В Службе внешней разведки России назвали Лондон главным поджигателем глобального конфликта. Диалог между Россией и США по разрешению конфликта на Украине невыгоден Британии — такое развитие событий может повлиять на провал лондонской стратегии по «сдерживанию» Москвы.