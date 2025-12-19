США стремятся завершить конфликт на Украине дипломатическим путем, но процесс урегулирования требует значительных усилий и массы времени. Об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио. Цитату привело Associated Press .

«Сейчас прогресс в вопросе урегулирования на Украине есть, остается решить самые сложные вопросы — отметил представитель Белого дома.

Рубио отметил, что украинский конфликт «не является войной США», однако страна в него вовлечена. При этом только у Соединенных Штатов есть возможность вести переговоры как с Россией, так и с Украиной.

Ранее политик заявил, что американская сторона ведет активную работу над урегулированием украинского кризиса, но решение о его завершении остается только за Москвой и Киевом. Однако некоторые участники процесса утверждают, что диалог нужно вести только с киевским режимом, игнорируя Россию.