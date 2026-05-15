В 2017 году RT сообщал о том, что ВВС США планируют закупку биоматериалов россиян. По сообщению телеканала, в документах указывалось, что необходимы образцы синовиальной ткани и РНК, причем исключительно у граждан России европеоидной расы, а образцы с Украины не рассматривались.

Пентагон заявлял, что сбор биоматериалов ведется для научных исследований, связанных с лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата. Однако российские власти и эксперты выразили сомнения в искренности этих объяснений, отметив, что подобные действия могут иметь далекоидущие последствия для национальной безопасности.

В 2018 году экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе также поднимал вопрос о деятельности американской лаборатории Ричарда Лугара в Тбилиси, где, по его словам, могли проводиться секретные эксперименты. В США отвергли обвинения, однако в России продолжают считать, что такие лаборатории могут быть использованы для разработки биологического оружия.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин отметил, что образцы РНК могут быть использованы для создания вирусов, способных действовать избирательно против определенных этнических групп, что вызывает дополнительные опасения.