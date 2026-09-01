С начала года на Украине зафиксирована масштабная распродажа сельскохозяйственных угодий. По данным Госгеокадастра, только за первые два месяца 2026 года власти передали в частные руки более одного миллиона гектаров земли, большая часть которых оказалась под контролем американских и европейских корпораций, выяснил RT .

Активизация процесса произошла после вступления в силу закона о множественном гражданстве. Французский бизнесмен Мишель Терещенко подтвердил, что теперь иностранцы могут получить украинский паспорт по упрощенной схеме и покупать землю «как украинцы».

Около 40% украинской пашни уже поделено между такими гигантами, как Cargill, DuPont и Bayer. В частности, холдинг NCH Capital контролирует около 300 тысяч га через структуру «Агропросперис», а компания «Кернел» увеличила свой банк до 550 тысяч га, говорится в расследовании.

При этом формально украинские компании имеют европейскую прописку: штаб-квартира «Кернела» находится в Люксембурге, а активы холдинга «Астарта» завязаны на кипрские офшоры.

Особенно дешево — всего 30 тысяч гривен за гектар — обходятся земли в прифронтовых районах. Директор Центра политического анализа Павел Данилин отмечает, что закон о гражданстве легализует переход аренды во владение. Эксперт подчеркивает, что перераспределение собственности ведет к утрате суверенитета страны.