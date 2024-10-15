RT: в посольстве осудили осквернение памятника советским воинам в Болгарии
Посольство России в Болгарии подтвердило RT, что в минувшее воскресенье вновь был осквернен памятник на братской могиле советских солдат в районе Лозенец.
Так подчеркнули, что такое кощунственное поведение стало яркой приметой местных русофобов, которые таким образом якобы выражают свою «гражданскую позицию», при этом власти игнорируют эти действия.
В посольстве отметили, что резко осуждают надругательство над мемориалами, которое в цивилизованном обществе не может иметь никаких оправданий.
Дипломаты отметили, что направили соответствующее обращение в Министерство иностранных дел Болгарии.
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