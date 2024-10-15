RT: в посольстве осудили осквернение памятника советским воинам в Болгарии

Посольство России в Болгарии подтвердило RT , что в минувшее воскресенье вновь был осквернен памятник на братской могиле советских солдат в районе Лозенец.

Так подчеркнули, что такое кощунственное поведение стало яркой приметой местных русофобов, которые таким образом якобы выражают свою «гражданскую позицию», при этом власти игнорируют эти действия.

В посольстве отметили, что резко осуждают надругательство над мемориалами, которое в цивилизованном обществе не может иметь никаких оправданий.

Дипломаты отметили, что направили соответствующее обращение в Министерство иностранных дел Болгарии.