RT устроил показ фильма «Летят журавли» в Джакарте в рамках «Общей победы»

Телеканал RT организовал в Джакарте показ культового фильма «Летят журавли». Мероприятие прошло в рамках проекта «Общая победа».

Легендарную ленту Михаила Калатозова представили с субтитрами на индонезийском языке, подготовленными журналистами местного представительства RT. Среди зрителей были посол России в Индонезии Сергей Толченов, участники молодежных организаций, журналисты и инфлюенсеры.

Проект приурочен к 80-летию Великой Победы. Его цель — вместе со странами Глобального Юга отпраздновать День Победы. В рамках инициативы мероприятия пройдут в 10 странах, включая Индию, Китай и ЮАР.