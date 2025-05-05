RT устроил показ фильма «Летят журавли» в Джакарте в рамках «Общей победы»

Телеканал RT организовал в Джакарте показ культового фильма «Летят журавли». Мероприятие прошло в рамках проекта «Общая победа».
Легендарную ленту Михаила Калатозова представили с субтитрами на индонезийском языке, подготовленными журналистами местного представительства RT. Среди зрителей были посол России в Индонезии Сергей Толченов, участники молодежных организаций, журналисты и инфлюенсеры.
Проект приурочен к 80-летию Великой Победы. Его цель — вместе со странами Глобального Юга отпраздновать День Победы. В рамках инициативы мероприятия пройдут в 10 странах, включая Индию, Китай и ЮАР.
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