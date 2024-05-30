RT: у ВСУ есть двухступенчатые реактивные снаряды GLSDB, способные наносить удары на дальние расстояния
На данный момент на вооружении у ВСУ имеются французские управляемые авиабомбы HAMMER, а также противорадиолокационные ракеты AGM-88B, которые обладают радиусами действия 60 и 80 километров. Об этом сообщил RT, анализируя западное оружие, переданное Киеву.
Ранее СМИ писали, что 11 стран Запада поддержали идею разрешить Украине наносить удары вглубь России американским и европейским оружием.
Удары на более дальние расстояния способны наносить двухступенчатые реактивные снаряды GLSDB, а также оперативно-тактические ракеты ATACMS Block I. Если разместить оружие в 30 километрах от российской границы, то глубина удара будет составлять 130-135 километров.
Ракеты ATACMS Block IA и QRU могут достать до Воронежа, Липецка, Орла, Ростова-на-Дону.
При этом противодействовать снарядам GLSDB может большинство современных российских ЗРК. С отражением ударов ATACMS справляются комплексы С-400, С-300В4 или «Бук-М3».