RT: США потратят 24 млн долларов на продвижение зеленой экономики в Киргизии

США планируют выделить 24 миллиона долларов на инициативы, направленные на развитие зелtной экономики в Киргизии. Об этом сообщил RT .

В качестве вызовов в этой сфере правительственная организация USAID, ответственная за программу, отмечает сотрудничество Киргизии с Россией и Китаем, а также ограничение прав некоммерческих организаций из-за закона об «иностранных агентах».

Согласно документации, размещенной на официальном портале государственных грантов правительства США, USAID намерена реализовать пятилетнюю программу по развитию зеленой экономики в Киргизии.

Цели проекта включают «адаптацию и смягчение последствий изменения климата», а также создание экономической системы, «характеризующейся низким уровнем выбросов углерода, ресурсосбережением и социальной инклюзивностью».