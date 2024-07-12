RT: США потратят 24 млн долларов на продвижение зеленой экономики в Киргизии
США планируют выделить 24 миллиона долларов на инициативы, направленные на развитие зелtной экономики в Киргизии. Об этом сообщил RT.
В качестве вызовов в этой сфере правительственная организация USAID, ответственная за программу, отмечает сотрудничество Киргизии с Россией и Китаем, а также ограничение прав некоммерческих организаций из-за закона об «иностранных агентах».
Согласно документации, размещенной на официальном портале государственных грантов правительства США, USAID намерена реализовать пятилетнюю программу по развитию зеленой экономики в Киргизии.
Цели проекта включают «адаптацию и смягчение последствий изменения климата», а также создание экономической системы, «характеризующейся низким уровнем выбросов углерода, ресурсосбережением и социальной инклюзивностью».