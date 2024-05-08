RT: сообщество релокантов в Сербии столкнулось с юридическими и административными трудностями | 360°

Мир 08 мая 2024, 17:50 RT: сообщество релокантов в Сербии столкнулось с юридическими и административными трудностями

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Россияне, уехавшие на проживание за рубеж в 2022 и 2023 годах, столкнулись с системными проблемами при попытках легализоваться в Сербии. Об этом сообщил RT со ссылкой на два источника в неформальных объединениях российских релокантов.

У россиян все чаще возникают трудности как с получением местного вида на жительство, так и с продлением имеющихся документов. Значительно возросли сроки проверок и увеличилось число постановлений о выдворении из республики.

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Эксперты отмечают, что сербские власти стараются избегать ухудшения отношений с Россией и опасаются легализовывать релокантов.