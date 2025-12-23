RT представил сатирическую песню Рождества-2025 в Европе

RT выпустил юмористический музыкальный клип, приуроченный к приближающемуся Рождеству в Европе.

В ролике высмеиваются объяснения лидеров европейских государств относительно текущих трудностей. Среди представленных проблем — преступления мигрантов, высокая стоимость электроэнергии, рост цен на товары и прочее.

«Нет, мы не ошиблись: RТ поздравляет жителей западных стран и призывает слепо верить только в Санту», — сказано в Telegram-канале RT.

В видео также поднимается вопрос передачи средств, поступающих от налогов европейцев, на нужды Украины.