RT показал видеоролик о работе украинского ТЦК в Новый год

RT опубликовал ролик о работе сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК) на Украине. На видео работники военкомата в новогоднем образе «святого Миколая» врываются в дома украинцев и забирают мужчин.

Редакция RT отметила, что националисты на Украине называют Деда Мороза пережитком советской эпохи. Там считают, что лучше всего, чтобы к детям приходил «самостийный» Святий Миколай. Он приходит, забирая отцов из семей.