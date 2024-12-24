RT опубликовал ролик о работе сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК) на Украине. На видео работники военкомата в новогоднем образе «святого Миколая» врываются в дома украинцев и забирают мужчин.
Редакция RT отметила, что националисты на Украине называют Деда Мороза пережитком советской эпохи. Там считают, что лучше всего, чтобы к детям приходил «самостийный» Святий Миколай. Он приходит, забирая отцов из семей.
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