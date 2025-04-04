RT: Пентагон объявил тендер на поиск подрядчика для работы с российскими архивами

Министерство обороны США объявило тендер на поиск подрядчика для работы в российских государственных военных архивах через свое агентство по учету военнопленных и пропавших без вести. Об этом сообщил RT.
Эта инициатива осуществляется в рамках российско-американской комиссии, созданной в 1992 году. Подрядчику потребуется доступ к архивам, находящимся в России. Эксперты предполагают, что целью является получение информации о потерях России в локальных войнах и конфликтах.
Условия тендера предусматривают, что подрядчик должен обеспечить работу команды из одного руководителя исследований и двух исследователей. Они будут заниматься анализом материалов в Москве, используя ресурсы российских архивов, онлайн-баз данных, библиотек и других русскоязычных источников.
Третий регулярный речной маршрут запустят в Москве в 2025 году
Концерт духовых инструментов прошел в детской школе искусств в Химках
Патриотическая акция ко Дню Победы пройдет в Химках
Международный день птиц отметили в Химках
В Москве мужчина получил ножевое ранение в бок
Ветерану Татьяне Фроловой вручили медаль к 80-летию Победы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте