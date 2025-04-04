RT: Пентагон объявил тендер на поиск подрядчика для работы с российскими архивами

Министерство обороны США объявило тендер на поиск подрядчика для работы в российских государственных военных архивах через свое агентство по учету военнопленных и пропавших без вести. Об этом сообщил RT .

Эта инициатива осуществляется в рамках российско-американской комиссии, созданной в 1992 году. Подрядчику потребуется доступ к архивам, находящимся в России. Эксперты предполагают, что целью является получение информации о потерях России в локальных войнах и конфликтах.

Условия тендера предусматривают, что подрядчик должен обеспечить работу команды из одного руководителя исследований и двух исследователей. Они будут заниматься анализом материалов в Москве, используя ресурсы российских архивов, онлайн-баз данных, библиотек и других русскоязычных источников.