RT обнаружил в Германии недвижимость, принадлежащую семье друга Зеленского

В Германии была обнаружена недвижимость стоимостью 1,5 миллиона евро. По утверждению RT , она принадлежит семье друга и бывшего помощника президента Украины Владимира Зеленского — Сергея Шефира.

Как пишет телеканал, апартаменты в клубном доме в Дрездене были оформлены через структуры его брата Бориса Шефира, который также является одним из основателей студии «Квартал 95».

Согласно данным реестров юридических лиц Германии и Кипра, а также информации от российского адвоката, занимавшегося оформлением сделок в Дрездене, покупка осуществлялась через цепочку компаний. Ключевую роль сыграла кипрская фирма Triapos Ltd, которая не позднее 2018 года получила кредит на 3,7 миллиона долларов от белизского офшора SHB для приобретения недвижимости.