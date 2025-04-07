RT: курс биткоина упал ниже 75 тысяч долларов после введения Трампом пошлин
RT провел анализ состояния фондовых рынков после введения президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом торговых пошлин.
Согласно полученным данным, Амстердамская фондовая биржа опустилась на 5,5%, а биржи в Стокгольме и Копенгагене потеряли около 7%.
Одновременно с этим Парижская фондовая биржа зафиксировала снижение на 6,19%. Индекс CAC 40 упал на 4,26%, достигнув трехмесячного минимума.
Великобритания также столкнулась с падением: акции производителя Rolls-Royce упали на 13%. Индекс FTSE 100 потерял 6% и достиг минимального значения с февраля 2024 года.
Цифровые валюты тоже пострадали: цена биткоина опустилась ниже отметки в 75 тысяч долларов (около 6,5 миллиона рублей), а стоимость Ethereum и Dogecoin снизилась на 20%.