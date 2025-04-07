RT: курс биткоина упал ниже 75 тысяч долларов после введения Трампом пошлин

Согласно полученным данным, Амстердамская фондовая биржа опустилась на 5,5%, а биржи в Стокгольме и Копенгагене потеряли около 7%.

Одновременно с этим Парижская фондовая биржа зафиксировала снижение на 6,19%. Индекс CAC 40 упал на 4,26%, достигнув трехмесячного минимума.

Великобритания также столкнулась с падением: акции производителя Rolls-Royce упали на 13%. Индекс FTSE 100 потерял 6% и достиг минимального значения с февраля 2024 года.

Цифровые валюты тоже пострадали: цена биткоина опустилась ниже отметки в 75 тысяч долларов (около 6,5 миллиона рублей), а стоимость Ethereum и Dogecoin снизилась на 20%.