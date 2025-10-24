RT: Индия облегчает торговые расчеты в рупиях

Центральный банк Индии упрощает процедуры расчетов в рупиях для стран-участников свободной торговли. Об этом сообщили источники в правительстве Индии RT .

Для упрощения торговых операций страна вводит прямые обменные курсы рупии, что исключает необходимость использования третьей валюты, такой как доллар США.

Ранее сообщалось, что Россия вложила зависшие рупии в индийские ценные бумаги и инфраструктурные проекты.