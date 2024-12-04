RT: Госдеп США выделил свыше 7 млн долларов на поддержку «свободных и честных» выборов в Армении

С сентября по ноябрь 2024 года Государственный департамент США и Агентство по международному развитию (USAID) выделили более семи миллионов рублей на реализацию проектов, поддерживающих «свободные и честные» выборы в Армении. Об этом сообщает сайт RT.
По опубликованной информации, американские власти планируют профинансировать проекты, которые направлены на развитие в регионе «гражданского общества и НКО». Подобная активность западных стран объясняется их общим вектором вмешательства в дела Армении.
Отмечается, что фонд грантовых программ USAID в республике увеличился более чем в два раза — с 120 до 250 миллионов долларов.
В Хабаровском крае поймали браконьеров с почти тремя центнерами черной икры
Взрыв прогремел в Грозном. Причины выясняются
Семеро бойцов президентской бригады ВСУ сдались в плен в ДНР
Еще 86 тысяч онлайн-заявок на новое строительство приняли в Подмосковье
Подмосковные строители восстановили дом на проспекте Ленина в Мариуполе
Школьники Солнечногорска берегут память героя Петра Тамойкина
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте