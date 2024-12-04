RT: Госдеп США выделил свыше 7 млн долларов на поддержку «свободных и честных» выборов в Армении

С сентября по ноябрь 2024 года Государственный департамент США и Агентство по международному развитию (USAID) выделили более семи миллионов рублей на реализацию проектов, поддерживающих «свободные и честные» выборы в Армении. Об этом сообщает сайт RT .

По опубликованной информации, американские власти планируют профинансировать проекты, которые направлены на развитие в регионе «гражданского общества и НКО». Подобная активность западных стран объясняется их общим вектором вмешательства в дела Армении.

Отмечается, что фонд грантовых программ USAID в республике увеличился более чем в два раза — с 120 до 250 миллионов долларов.