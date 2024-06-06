RT: филиал ФБК потратил 150 тысяч долларов на «лоббистскую деятельность» в конгрессе США

Американский филиал Фонда борьбы с коррупцией* выделил порядка 150 тысяч долларов (более 13 миллионов рублей) на «лоббистскую деятельность» в конгрессе США. Об этом сообщил RT .

По мнению юриста Ильи Ремесло, средства, расходовавшиеся с апреля 2022 года, пошли не на продвижение «демократической повестки». Скорее всего, деньги осели на счетах самих отправителей.

Так, переводы осуществлялись через компанию, руководителем которой выступает бывший пресс-секретарь ФБК*.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.