Как стало известно RT , один из топ-менеджеров ФБК*, Владимир Ашурков**, наладил сотрудничество с британским исследовательским центром «Общество Генри Джексона» (ОГД). Это произошло после назначения Алены Гливко на пост директора отдела политики ОГД.

По данным RT, Гливко, ныне живущая в Лондоне, активно поддерживает антироссийскую риторику и лоббирует интересы Украины, призывая к увеличению финансовой и военной помощи.

Телеканал отмечает, что она начала свою карьеру в ОГД в 2021 году и с тех пор продвигалась по служебной лестнице. Ашурков** поздравил Гливко с новым назначением в соцсетях, подтвердив их сотрудничество. Женщина, имеющая двойное гражданство и оказавшаяся в центре скандала в Украине, покинула страну в 2019 году и устроилась в ОГД, добавил RT.

Это общество, основанное в 2005 году, занимается продвижением либеральной демократии и исследованием России и Евразии. Хотя финансируется на частные пожертвования, информация о его донорах остается закрытой. Некоторые эксперты связывают ОГД с Консервативной партией Великобритании.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Признан иностранным агентом в РФ.