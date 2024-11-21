RT: философ Дугин заявил, что Джо Байден пытается начать ядерную войну

Российский философ Александр Дугин в беседе с RT заявил, что американский президент Джо Байден пытается начать ядерную войну, а действия Демократической партии он назвал попыткой «законсервировать свое положение во власти».
По его словам, Байден пытается вовлечь Америку в ядерную войну с Россией до прихода к власти Дональда Трампа.
«Провокация ядерной войны — это преступный шаг, которого избегали все президенты в истории США», — сказал журналистам Дугин.
Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны.
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