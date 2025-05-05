RT: девочка Лиза и друзья РФ из стран Глобального Юга спели «Священную войну»
RT представил уникальное исполнение знаменитой композиции «Священная война». Исполнителями выступили юная россиянка Елизавета Доминова и представители дружественных России государств Глобального Юга.
В проекте приняли участие жители Индии, Китая, Индонезии, Южной Африки, Танзании и Замбии.
Так, в ролике можно увидеть Делийский камерный хор, хор при Филармоническом обществе Танзании, участников Музыкальной академии Тапело и хор Всекитайской ассоциации выпускников стран Америки и Европы.
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