RT: девочка Лиза и друзья РФ из стран Глобального Юга спели «Священную войну»

В проекте приняли участие жители Индии, Китая, Индонезии, Южной Африки, Танзании и Замбии.

Так, в ролике можно увидеть Делийский камерный хор, хор при Филармоническом обществе Танзании, участников Музыкальной академии Тапело и хор Всекитайской ассоциации выпускников стран Америки и Европы.