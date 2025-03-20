РСТ: протесты не сказались на турпотоке в Турцию

Недавние массовые акции протеста в Турции не повлияли на турпоток в курортную страну. Такое заявление сделал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам эксперта, путешественники не отказываются от запланированных перелетов, а туроператоры даже не заметили изменений в спросе.
Востребованность путевок в Турцию пока остается невысокой, так как еще не стартовал сезон массовых поездок. Барзыкин подчеркнул, что активное посещение страны туристами начинается в мае и продолжается в летние месяцы. В заключение специалист назвал Турцию одним из самых популярных направлений для отдыха.
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