РСТ опроверг сообщения о массовом отказе россиян от поездок в Грузию

Туроператоры не фиксируют системного снижения спроса на путешествия в Грузию. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Организация прокомментировала информацию о нападении на россиянку в Грузии.

«Подобные случаи недопустимы и вызывают серьезную тревогу, поскольку безопасность туристов является безусловной обязанностью принимающей стороны и основой доверия к любому туристическому направлению», — отметили в пресс-службе.

В РСТ рассчитывают, что грузинские правоохранители проведут расследование и оперативно установят виновных, а власти предпримут меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.

В пресс-службе уточнили, что сейчас рано говорить о сформировавшейся тенденции к бойкоту, но возможны отдельные случаи отмен или обращений туристов, обеспокоенных новостным фоном. У организации также нет данных, что туристические агентства массово прекращают продажи туров в Грузию или целенаправленно переориентируют клиентов на Армению.